فيديو: تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان السوري شادي زيدان، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، والمواقع الإخبارية العربية والسورية عن أخبار وفاة الممثل السوري شادي زيدان، إذ إن المئات من متابعيه ومحبيه وأنصاره شعروا بالصدمة من الخبر، وباتوا يتساءلون عن سبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان، خاصة أنه لايزال في مقتل عمره حيث لم يتجاوز الـ 50 عاما بعد، لذا سنرفق لكم بالفيديو تفاصيل سبب وفاة الممثل السوري شادين زيدان شقيق أيمن زيدان.

ما سبب وفاة الممثل السوري شادي زيدان

ما سبب وفاة الممثل السوري شادي زيدان، تصدر وفاة الممثل السوري بطل مسلسل باب الحارة والعديد من المسلسلات الشامية شادي زيدان مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، بعد الإعلان عن وفاته رسميا من عائلته ونقابة الممثلين السوريين كما شارك العديد من الممثلين السوريين بمراسم تشييع جثمانه وصولا إلى دفنه، وسيرفق لكمن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب وفاة شادي زيدان الفنان السوري.

سبب وفاة شادي زيدان الممثل السوري

سبب وفاة شادي زيدان الممثل السوري، شادي زيدان انتقل إلى رحمة ربه عن عمر يناهز 49 عاماً، بعد أن تعرض لأزمة صحية مكث على إثرها في المستشفى لأيام عديدة وهو يتلقى العلاج إلا إن حالته كانت حرجة جداً، وساءت أكثر إلى أن وافته المنية يوم أول أمس الجمعة، حيث نعاه عدداً من الممثلين إضافة إلى شقيقه أيمن زيدان، إضافة إلى نعي نقابة الممثلين السوريين، وعائلته.

⚫️من مراسم دفن الراحل #شادي_زيدان بالرحيبة والعزاء الذي تواجد فيه باسم ياخور، سعد مينا ، فراس ابراهيم ، علاء قاسم، غسان عزب،،محسن غازي، ايمان عبد العزيز، شكران مرتجى ،سوزان نجم الدين ،غادة بشور، عبير شمس الدين ، سحر فوزي ، تولاي هارون، وائل رمضان، وغيرهم. pic.twitter.com/CSa7bhY4om — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 25, 2023

ما سبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان

ما سبب وفاة الفنان السوري شادي زيدان، تعرض الفنان السوري شادي زيدان لأزمة صحية حرجة دخل إلى إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ تعرض لجلطة دماغية حادة ونزيف داخلي لم ينجو منهما وتوفي بعد ذلك ليعلن عن وفاته وسط حزن كبير في الأوساط السورية الفنية والجماهيرية، مع الإشارة إلى أن الفنان شادي زيدان تعرض لجلطة دماغية أثناء تصوير مسلسله الأخير المقرر عرضه وبثه في شهر رمضان المبارك 2023-1444 هـ.