مهجة القدس: الأسير المجاهد أشرف قيسي يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أشرف نظمي محمد قيسي (38 عامًا) من باقة الغربية في الداخل المحتل أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/02/2005م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد خمس مرات؛ بالإضافة إلى 20 عامًا، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير أشرف قيسي ولد بتاريخ 24/09/1985م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.