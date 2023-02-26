اسعار غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 26-2-2023 عيار 21 و 18

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 26-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الجديدة بشأن أسعار الذهب في سوريا اليوم حيث وضعنا سعر العيار الأول في حلب وادلب والحسكة ودمشق بالليرة السورية في التعاملات بالأسواق حيث جاءت تفاصيله الجديدة على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 26-2-2023

سعر غرام الذهب في الحسكة اليوم الاحد عيار 21 ، شراء: 371,000، ومبيع : 376,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل : 376,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب اليوم الاحد عيار 21 ، شراء: 377,000 ، ومبيع: 382,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل: 382,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب اليوم الاحد عيار 21 ، شراء : 371,000، ومبيع: 376,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل : 376,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في دمشق اليوم الاحد عيار 21 ، شراء: 377,000 ، مبيع: 382,000 وكان الاغلاق السابق قد وصل : 382,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي:_

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 406,857 وشراء 406,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 372,952 وشراء 372,429 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 356,000 وشراء 355,500 ليرة .

سعر عيار وصل عند مستوى 18 بيع 305,143 وشراء 304,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 237,333 وشراء 237,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 203,429 وشراء 203,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 12,653,257 وشراء 12,635,486 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,848,000 وشراء 2,844,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 406,857,143 وشراء 406,285,714 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاحد 26-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف من محال لآخر بسعر بسيط نسبيًا .