سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 26 فبراير 2023.. هبوط الليرة، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، بداية تداولات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد

وقد أعلنت جمعية مصارف لبنان أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يحاول أن يخفف من القيود الصارمة على عمليات سحب وإيداع الأموال في البنوك، في ظل اتهامات بالفساد وغسل الأموال تلاحق حاكم مصرف لبنان.

ودخلت البنوك في إضراب منذ 7 فبراير/ شباط الجاري بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون، مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

جمعية مصارف لبنان

وقالت الجمعية، إنها قررت وقف الإضراب "بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي" حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء لقناة الجديد اللبنانية بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأحد ليتراوح بين 81000 ليرة و81500 ليرة، مقابل 81000 ليرة و81300 ليرة أمس، بحسب منصة "lirarate".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 45000 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي الواحد.

وتسلط الاتهامات الموجهة إلى حاكم المصرف المركزي مزيدًا من الضوء على الأزمة المالية اللبنانية، التي صنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد بدأت الأزمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد توقفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار.

وفي الوقت الراهن، ما زال القطاع المصرفي اللبناني في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على قرارات قضائية بحق عدد من البنوك وكبار مسؤوليها.