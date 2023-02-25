بالفيديو صن داونز يفرض التعادل على الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 م
25 فبراير 2023
صن داونز يفرض التعادل على الأهلي المصري
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أنهى الأهلي المصري مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت25/2/2023م، في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

وسجل أهداف المباراة التي لعبت على أرضية ملعب السلام وقادها الحكم: باملاك تيسيما ويسا، لحساب الأهلي المصري "'59 محمد عبد المنعم، 74حسين الشحات".

أما أهداف صن داونز جاءت في الدقيقة 34بيتر شالوليلي و 80 ثابيلو مورينا.

بهذا التعادل رفع الأهلي المصري رصيده في المجموعة B لنقطة واحدة، أمام صن داونز لـ7نقاط في صدارة المجموعة

وفيما يلي مقطع فيديو لأهداف مباراة الأهلي و صن داونز في دوري أبطال أفريقيا:

 

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