أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 26 فبراير 2023- سعر الذهب عيار 21- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب اليوم في مصر، في بداية تداولات الأحد وسط ركود في الأسواق وترقب لتطورات سعر الجنيه، حيث من المرجح أن يهبط الذهب عالميا للأسبوع الرابع على التوالي وقد هبط بنحو واحد بالمئة في هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد

يتعرض الذهب لموجة هبوط متوقعة بعدما اقتربت احتمالات مواصلة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، نحو التشديد النقدي في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ الوصول إلى معدل التضخم المستهدف 2%.

وأظهرت بيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل زاد 2.7% على أساس سنوي في الربع السابق. بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

على نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7%، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2%.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1914.25 جنيه للشراء، و1920 للبيع، وفق موقع آي صاغة، اليوم الأحد 26 فبراير/ شباط 2023،

بلغ سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر نحو 1435.75 جنيه للشراء، و1440 للبيع، وهذا السعر بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى مستوى 1675 جنيهاً للشراء، و1680 جنيهاً للبيع، مقابل 1685 جنيهاً أمس الجمعة لدى التجار ومحلات الصاغة.

وهذه الأسعار دون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، ومع المصنعية فإن سعر الغرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 إلى 120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة عند مستوى 14640 جنيهاً.

تحركات أسعار الذهب عالمياً

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في آخر جلسة تداول أسبوعية له، مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1831.00 دولار.

وتسارع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، بعد أن عصفت الحرب في أوكرانيا بالأوضاع المالية، وهوت قيمة العملة بنحو 50 بالمئة منذ مارس آذار 2022 وسط مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر كانون الأول.