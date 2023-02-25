كيف يساهم فيتامين D في علاج الطفح الجلدي؟!

يعتقد علماء منظمة Northwestern Medicine، أن فيتامين D فعال في علاج الطفح الجلدي الذي تسببه المواد الكيميائية.

وبحسب مجلة JCI Insight، فأن الباحثين حللوا عينات مأخوذة من 28 متطوعا سليما، تعرض جلد الجانب الداخلي للذراع إلى كمية بسيطة من خردل النتروجين، الذي هو مادة مهيجة للجلد، ما أدى إلى ظهور طفح جلدي لديهم، وبعد ذلك طلب الباحثون من نصفهم تناول جرعات عالية من فيتامين D، وأعطوا للنصف الآخر دواء وهميا.

وأضافت المجلة أن النتائج وفقاً لهؤلاء العلماء أظهرت تحسن حالة جلد المتطوعين الذي تناولوا فيتامين D مقارنة بحالة جلد أفراد المجموعة الأخرى، كما اتضح للباحثين بعد تحليل عينات من الدم والأنسجة، أن مسار إشارات الالتهابات ـ IL-17 قد تم كبحها عند الذين تناولوا فيتامين D.

وأكدت المجلة وفقا للخبراء، إمكانية استخدام IL-17 كمؤشر حيوي واعد للتفاعلات الشديدة مع العلاج الكيميائي الموضعي والأدوية الأخرى.

وفقاً للباحثين، فأن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات سابقة، لذلك يخططون لمواصلة دراسة خصائص فيتامين D المضادة للالتهابات في مكملات الفيتامين التي تؤخذ عن طريق الفم، خلال علاج أنواع أخرى من الطفح الجلدي باستخدام طرق وأدوية أخرى.