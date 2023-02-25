سعر جرام الذهب اليوم في السعودية الأحد 26 فبراير 2023-سعر جرام 24، من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها هو سعر الذهب اليوم في السعودية، بعد أن تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، بداية تعاملاته تزامناً مع انخفاض "النفيس" عالمياً.

وتتجه أسعار الذهب عالمياً نحو الهبوط مع اقتراب إعلان الفيدرالي الأمريكي برئاسة جيروم باول، خلال مارس/ آذار المقبل، عن زيادة جديدة في سعر الفائدة واستمرار سياسة التشديد النقدي في ظل ارتفاع معدلات البطالة ومحاولات الوصول لمستوى التضخم المثالي عند 2%.

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية

وأظهرت بيانات الخميس الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل زاد 2.7% على أساس سنوي في الربع السابق. بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7%، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2%.

وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء؟

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 218.48 ريال (58.27 دولار)، مقابل 220.09 ريال (58.66 دولار)، أمس السبت، بحسب منصة "gold-price-today.com".

كما هبط سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 163.86 ريال (43.70 دولار)، مقابل 165.07 ريال (44.05 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

وانخفض سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 اليوم الأحد 26 فبراير/ شباط 2023 إلى 191.17 ريال (50.99 دولار)، مقابل 192.59 ريال (51.33 دولار) أمس السبت.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم 1529 ريالاً (407.90 دولار)، مقابل 1541 ريالاً (410.62 دولار) في ختام تداولات أمس السبت.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

وأظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في ديسمبر كانون الأول بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في الشهر السابق.

وزادت صادرات المملكة من الخام بنحو 2.2 بالمئة إلى 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 7.28 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع بشكل طفيف من 10.47 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 10.44 مليون برميل يوميا.