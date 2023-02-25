بالفيديو التعادل الإيجابي ينهي مباراة الريال واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

فرض اتلتيكو مدريد على الغريم ريال مدريد لجساب الجولة الـ23 من الدوري الاسباني الممتاز2023، مساء اليوم السبت25/2/2023م، التعادل الايجابي بهدف لهدف.

وجاءت أهداف الديربي بين اتلتيكو وريال مدريد الذي لعب على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" لريال مدريد ألفارو رودريجيز في الدقيقة "85"فيما سجل هدف أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة"78".



وبهذا التعادل يصل ريال مدريد إلى 52 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما رفع اتلتيكورصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني اليوم السبت25/2/2023م: