الكشف عن مواجهة جوية لمدة 15 دقيقة بين الصين وأمريكا كادت تشعل حرباً

اعترضت طائرة مقاتلة وسفينة حربية صينيتان مجهزتان بحمولة هجومية، طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي، الذى يشهد صراعاً على النفوذ بين بكين وواشنطن، بحسب سكاى نيوز.

وأعلنت شبكة "سي إن إن"، أن المواجهة حدثت الجمعة، فوق بحر الصين الجنوبى، وعلى بعد 30 ميلا من جزر باراسيل المتنازع عليها التى تحوى قواعد عسكرية، وجرى خلالها حوار متوتر بين طواقم هذه الأسلحة.

نقل صحفيون من الشبكة، كانوا على متن طائرة الاستطلاع الأميركية، أن طيارين صينيين تواصلوا مع قائد الطائرة الأميركية، قائلين له: "لا تقترب من ذلك، أو تتحمل كل المسؤولية".

الطائرة الصينية كانت محملة بصواريخ "جو- جو"، وعلى ما يبدو أنهم اقتربوا بدرجة تسمح لهم بالاشتباك بسهولة، ورافقت طائرة الصين الطائرة الأمريكية لمدة 15 دقيقة كاملة قبل الابتعاد عنها بخروجها من المنطقة، كما رصد الصحفيون.

بعد ابتعاد الطائرة فوجئ طاقمها بظهور مدمرة صاروخية صينية تتبعهم، وقال قائد الطائرة الملازم أول سلوتر، إن السفينة الحربية كانت محملة بعشرات من صواريخ أرض جو، وتواصلت معنا، قائلة لنا: "أنت تقترب مني على ارتفاع منخفض، اكشف عن نيتك، أنت تعرض سلامتي للخطر".

ورد سلوتر على السفينة: "الطائرة الأمريكية ستحافظ على مسافة آمنة".

وتجري الصين تدريبات عسكرية منتظمة في معظم مناطق بحر الصين الجنوبي، وتحتفظ بوجود كبير لخفر السواحل وسفن الصيد في المياه المتنازع عليها؛ الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى إثارة التوترات مع جيرانها.