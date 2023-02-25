بث مباشر ريال مدريد واتلتيكو مدريد الان

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وبث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الاسباني ستكون عند الساعة الـ7ونص بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستكون مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية تحديداً beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق: حسن العيدروس

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وبث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ستكون على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الاسباني، وسيكون مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الحكم خيسوس خيل مانزانو.

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وبث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد هي مباراة في اياب الدوري الاسباني، سيكون فاز ريال مدريد في ذهاب الدوري الاسباني على اتلتيكو مدريد بنتيجة 2مقابل 1، علماً ان هذه الجولة تلعب لحساب الاسبوع ال23 من الدوري الاسباني الممتاز.

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