زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات، مساء السبت 25/2/2023، جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي الى توجيه تحذير من وقوع تسونامي.

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أنه حتى اللحظة لا معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى.

وكان المركز الوطني لمعلومات الزلازل الأميركي قد تحدث ملايين الهزات الأرضية سنوياً، وهناك حوالي 30000 هزة، قد تسبب الذعر للمواطنين، لكنها تبقى طبيعية، ما لم تتجاوز قوتها 7 درجات، أو أعلى، والتي تدخل ضمن الزلازل الكبرى، والتي تحدث حوالي 16 مرة كل عام.

يذكر أنه في 11 مارس/ آذار 2011 ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لهونشو باليابان، ونجمت عنه موجات تسونامي في المحيط الهادئ، وتسبب في قتل أو فقد ما يقدر بنحو 20 ألف شخص وأجبر ما يقرب من 500 ألف شخص على الإخلاء. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار محطة للطاقة النووية إلى حدوث حالة طوارئ نووية. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة من الزلزال وتسونامي والكارثة النووية بنحو 360 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، قررت اليابان تقديم 16 مليون دولار كمساعدات طارئة إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية. وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية اليابانية الطارئة لدعم الاستجابة للزلزال المدمر حوالي 27 مليون دولار.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.