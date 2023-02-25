الحرس الثوري الإيراني: لدينا القدرة على اعتراض الأقمار الصناعية

أكد اللواء حسين سلامي، القائد العام لحرس الثورة الإيراني، اليوم السبت، أن ايران لديها القدرة على اعتراض الأقمار الصناعية، وتستطيع أن تستهدف أي سفينة متحركة من مسافة آلاف الكيلومترات، من دون أن نلحق الضرر بطاقم السفينة".

وقال سلامي، خلال مهرجان عسكري: إن "ايران تطور صواريخ كرز الفرط صوتية"، موضحًا أن القوة الردعية والدفاعية لإيران "لا تقوم على أساس معادلات توازن القوى، بل على أساس معادلة التأثير".

وشدّد على أنه لا يمكن الدفاع عن أمن ايران القومي بالوقوف على حدودها، مشيرًا أن بلاده وسعت جبهتها، حيث بات الحرس الثوري يحارب اليوم على أطراف البحر المتوسط والبحر الأحمر، بعدما كان يحارب سابقًا للى ضفة شط العرب ونهر كارون.

يشار إلى أن قائد قوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، أكد، أمس الجمعة، أن "إيران قادرة على استهداف السفن الحربية الأميركية من على بعد ألفين كيلومتر".