طهران تزود دمشق بصواريخ دفاعية جديدة

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن طهران توصلت إلى اتفاق تزود دمشق بصواريخ أرض- جو من نوع (15 خرداد) لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الضرابات الجوية التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التلفزيون، إلى أن الجيش السوري سيتمكن من حوزة هذا المنظومة الدفاعة في الوقت القريب

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإنه "يوجد مفاجآت أخرى على مستوى التعاون العسكري بين إيران وسوريا"، وأضافت أن تلك المفاجآت "قد يتم الإعلان عنها وقد تبقى سرا".

جاءت هذه المساعدة العسكرية الإيرانية لسوريا، في وقت تستمر فيه طائرات الاحتلال بضرب اهداف عدة داخل الأراضي السورية.