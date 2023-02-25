كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم الأحد المقبل 16-فبراير-2023.

وأوضحت الوزارة، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/8) هنــا ، ,لحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8) هنــــــا.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مع تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.