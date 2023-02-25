امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 - رزمانة

امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 ، ومع اقتراب العد التنازلي للبدء في أول أيام هذا الشهر المبارك بدأ الآلاف من الأشخاص في فلسطين بالبحث عبر موقع جوجل الشهير من أجل التعرف بشكل رسمي على رزمانة شهر رمضان في غزة والقدس لمعرفة أوقات الصلوات الخمس من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والسحور وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع وقبل ان نشرح لكم كافة المعلومات نريد أن نشير إلى أننا نقوم وبشكل دوري في نشر مقالات عدة تتحدث عن أفكار ومواضيع مختلفة عن رمضان ، والان يمكن لكم الاطلاع عن امساكية رمضان في القدس وغزة بعد هذه المقدمة وهو التالي :

امساكية رمضان في القدس 2023 – 1444

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم أوقات الصلوات الخمس في امساكية رمضان بالقدس 2023 حيث يمكن لكم الان الاطلاع بشكل مفصل عليها بعد ذلك .

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:20 ص 05:47 ص 11:53 ص 03:22 م 06:00 م 07:30 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 05:19 ص 06:45 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

السبت 3 25 مارس، 2023 05:19 ص 06:45 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 05:18 ص 06:44 ص 12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:16 ص 06:43 ص 12:52 م 04:22 م 07:02 م 08:32 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:15 ص 06:42 ص 12:52 م 04:22 م 07:03 م 08:33 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:13 ص 06:40 ص 12:52 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 05:12 ص 06:39 ص 12:52 م 04:23 م 07:04 م 08:34 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:11 ص 06:38 ص 12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 05:09 ص 06:37 ص 12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:08 ص 06:35 ص 12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:06 ص 06:34 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:05 ص 06:33 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 05:03 ص 06:32 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 05:02 ص 06:30 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 05:01 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:59 ص 06:28 ص 12:49 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:58 ص 06:27 ص 12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:56 ص 06:25 ص 12:48 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:55 ص 06:24 ص 12:48 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:53 ص 06:23 ص 12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:52 ص 06:22 ص 12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:51 ص 06:21 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:48 ص 06:18 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:46 ص 06:17 ص 12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:45 ص 06:16 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:44 ص 06:15 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:42 ص 06:14 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:41 ص 06:12 ص 12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

امساكية رمضان في غزة 2023 – 1444

موعد رمضان 2023 العد التنازلي



رسائل تهنئة برمضان 2023 جميلة

أولا: في الرسالة الأولى ، مبارك عليكم الشهر ويا عسى ربي يعينا على قيامه وصيامه.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، أتقدم بتهنئتكم بحلول شهر رمضان الكريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، رمضان كريم صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً بإذن الله، اللهم حصن أحبتي بذكرك الكريم وبارك لهم الشهر الفضيل.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .