امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 - رزمانة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:20 م
25 فبراير 2023
امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 - رزمانة
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 ، ومع اقتراب العد التنازلي للبدء في أول أيام هذا الشهر المبارك بدأ الآلاف من الأشخاص في فلسطين بالبحث عبر موقع جوجل الشهير من أجل التعرف بشكل رسمي على رزمانة شهر رمضان في غزة والقدس لمعرفة أوقات الصلوات الخمس من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والسحور وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع وقبل ان نشرح لكم كافة المعلومات نريد أن نشير إلى أننا نقوم وبشكل دوري في نشر مقالات عدة تتحدث عن أفكار ومواضيع مختلفة عن رمضان ، والان يمكن لكم الاطلاع عن امساكية رمضان في القدس وغزة بعد هذه المقدمة وهو التالي :

امساكية رمضان في القدس 2023 – 1444

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم أوقات الصلوات الخمس في امساكية رمضان بالقدس 2023 حيث يمكن لكم الان الاطلاع بشكل مفصل عليها بعد ذلك .

اليوم       رمضان   ميلادي    صلاة الفجر          الشروق   صلاة الظهر          صلاة العصر         صلاة المغرب        صلاة العشاء

الخميس   1          23 مارس، 2023  04:20 ص          05:47 ص          11:53 ص          03:22 م 06:00 م 07:30 م

الجمعة    2          24 مارس، 2023  05:19 ص          06:45 ص          12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

السبت     3          25 مارس، 2023  05:19 ص          06:45 ص          12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الأحد      4          26 مارس، 2023  05:18 ص          06:44 ص          12:53 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الأثنين    5          27 مارس، 2023  05:16 ص          06:43 ص          12:52 م 04:22 م 07:02 م 08:32 م

الثلاثاء    6          28 مارس، 2023  05:15 ص          06:42 ص          12:52 م 04:22 م 07:03 م 08:33 م

الأربعاء   7          29 مارس، 2023  05:13 ص          06:40 ص          12:52 م 04:23 م 07:03 م 08:33 م

الخميس   8          30 مارس، 2023  05:12 ص          06:39 ص          12:52 م 04:23 م 07:04 م 08:34 م

الجمعة    9          31 مارس، 2023  05:11 ص          06:38 ص          12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م

السبت     10        01 أبريل، 2023  05:09 ص          06:37 ص          12:51 م 04:23 م 07:05 م 08:35 م

الأحد      11        02 أبريل، 2023  05:08 ص          06:35 ص          12:51 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م

الأثنين    12        03 أبريل، 2023  05:06 ص          06:34 ص          12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الثلاثاء    13        04 أبريل، 2023  05:05 ص          06:33 ص          12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الأربعاء   14        05 أبريل، 2023  05:03 ص          06:32 ص          12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م

الخميس   15        06 أبريل، 2023  05:02 ص          06:30 ص          12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الجمعة    16        07 أبريل، 2023  05:01 ص          06:29 ص          12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

السبت     17        08 أبريل، 2023  04:59 ص          06:28 ص          12:49 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

الأحد      18        09 أبريل، 2023  04:58 ص          06:27 ص          12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأثنين    19        10 أبريل، 2023  04:56 ص          06:25 ص          12:48 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الثلاثاء    20        11 أبريل، 2023  04:55 ص          06:24 ص          12:48 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م

الأربعاء   21        12 أبريل، 2023  04:53 ص          06:23 ص          12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الخميس   22        13 أبريل، 2023  04:52 ص          06:22 ص          12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الجمعة    23        14 أبريل، 2023  04:51 ص          06:21 ص          12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

السبت     24        15 أبريل، 2023  04:49 ص          06:19 ص          12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الأحد      25        16 أبريل، 2023  04:48 ص          06:18 ص          12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

الأثنين    26        17 أبريل، 2023  04:46 ص          06:17 ص          12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الثلاثاء    27        18 أبريل، 2023  04:45 ص          06:16 ص          12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الأربعاء   28        19 أبريل، 2023  04:44 ص          06:15 ص          12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الخميس   29        20 أبريل، 2023  04:42 ص          06:14 ص          12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الجمعة    30        21 أبريل، 2023  04:41 ص          06:12 ص          12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

امساكية رمضان في غزة 2023 – 1444

امساكية رمضان في القدس وغزة 2023

 

امساكية رمضان في القدس وغزة 2023

امساكية رمضان في القدس وغزة 2023

موعد رمضان 2023 العد التنازلي 


رسائل تهنئة برمضان 2023 جميلة

أولا: في الرسالة الأولى ، مبارك عليكم الشهر ويا عسى ربي يعينا على قيامه وصيامه.

ثانيا: في الرسالة الثانية ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

ثالثا: في الرسالة الثالثة ، أتقدم بتهنئتكم بحلول شهر رمضان الكريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: في الرسالة الرابعة ، رمضان كريم صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً بإذن الله، اللهم حصن أحبتي بذكرك الكريم وبارك لهم الشهر الفضيل.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان في القدس وغزة 2023 - 1444 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات