وزير الأوقاف يحيى ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الـ29

أدى وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، اليوم السبت، برفقة نضال الجعبري مدير عام أوقاف الخليل وغسان الرجبي مدير الحرم الإبراهيمي، صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في إحياء لذكرى مجزرة الحرم والتي يمضي عليها الآن 29 عاماً، حيث ألقى موعظة بهذه المناسبة.

وذكَّر البكري، في هذه الموعظة المصلين بها وبما وقع في ذلك الفجر من اعتداء آثم قام بها المجرم "باروخ غولدشتاين" لينطلق بعد أن قام بإيقاد شعلة "الغار الشريف" إلى مقبرة شهداء الحرم.

ووضع الوزير، إكليلاً من الورود باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وليقرأ إثرها الفاتحة على أرواحهم وارواح شهداء فلسطين جميعاً فيما رحبت به الفرقة العسكرية.







