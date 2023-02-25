الجيش الأردني يكشف تهريب أسلحة بطريقة مبتكرة

أحبط الجيش الاردني اليوم السبت 25/2/2023 محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة قادمة من الأجواء السورية.

وذكر الجيش في بيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت صباح اليوم، "تم احباط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية" وفقا لبيان الجيش الاردني.

وأضاف الجيش: "محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود تم رصدها من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة ، بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وتبين أنه "تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود" ، أن فريقا هندسيا مختصا قام بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة

وأوضح البيان أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و(4) قنابل يدوية".