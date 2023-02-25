بخاخ للأنف علاج فعال للوقاية من فيروس "كورونا"

على شكل بخاخ للأنف ، حقق لقاح ضد كوفيد-19 ، نتائج مبشرة في اختبارات أجراها باحثون في جامعة جورجيا الأميركية ، حيث وقلل البخاخ خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض، بنسبة وصلت إلى 86 بالمئة، لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح كجرعة معززة.

البخاخ الذي لا يزال قيد الاختبار وفقا للباحثين، أثبت حتى الآن أنه أكثر فعالية من الجرعات المنشطة التي يتم إعطاؤها كحقن.

وبين الباحثون، إن اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الأنف على شكل بخاخ جاءت بنتائج مميزة، لقدرتها على تنشيط الخلايا المناعية في الأغشية المخاطية التي تبطن تجاويف الأنف والفم حيث يدخل الفيروس التاجي أولا إلى الجسم عبر هذه المنافذ.

وعن ابرز نتائج البخاخ ما يلي :

-البخاخ يضع الأجسام المضادة القوية في الخطوط الأمامية مباشرة بوجه الفيروس التاجي.

-تعتمد تقنية اللقاح البخاخ على نوع من فيروسات نظير الإنفلونزا تم ترميزه باستخدام بروتين "سبايك"، لتدريب جهاز المناعة على التعرف عليه ومكافحته.

-بمجرد استنشاق محتويات اللقاح، تتكاثر أجزاء صغيرة من فيروس نظير الإنفلونزا داخل تجويف ليؤدي إلى استجابة مناعية دون إصابة الشخص بالمرض.