بالفيديو ايران تكشف عن مُسيرة "غــــزة" القادرة على حمل 9 قنابل في آن واحد

كشف الحرس الثوري الإيراني أولى اللقطات التي تظهر الصاروخ المجنح "باوه" الجديد ، الذي تفوق سرعته 13 ماخا (سرعة الصوت)، وبمدى 1650 كيلومتر، بالإضافة الى عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.

ونشر التلفزيون الإيراني، مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة "شاهد 149"، أو "غزة"، وهي واحدة من أكثر المسيّرات استراتيجية التي تصنعها إيران.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المسيّرة "شاهد 149" أو "غزة"، التي يبلغ باع جناحيها 21 مترا ويصل ارتفاع طيرانها إلى 10668 مترا، كما انها قادرة على حمل شحنة تزن 500 كغ وتطير بسرعة 350 كم / ساعة"، مشيرة إلى أن "مدة طيرانها تصل الى 35 ساعة، وهو أحد أسباب القدرة التشغيلية العالية للمسيّرة".

وكان قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، قد كشف في لقاء تلفزيوني مساء أمس الجمعة، عن "الطائرة المسيرة العملاقة شاهد 149 المعروفة باسم "غزّة"، موضحا أنها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة وتستطيع حمل 9 قنابل في آن واحد.