بالفيديو حفرة غريبة في تركيا تثير القلق

اكتشف في مدينة قونية التركية، بمنطقة الرشادية حفرة عملاقة تشكلت فجأة في الأرض بعمق يصل إلى 12 مترا، ما أثار المخاوف والحيرة من ارتباطها بالزلزال والهزات التي ضربت تركيا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وخلال الأيام الماضية وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا رصدت الكثير من الظواهر التي لم يوجد لها تفسير دقيق حتى اليوم.

مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك علق على الظاهرة الغريبة: بالقول "الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما حدثت أثناء الزلزال".

وتابع بالقول: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".

وأضاف: "لا نعرف إذا كانت هذه الحفر ستستمر، لقد اعتدنا عليها، لكن الناس الذين يرونها للمرة الأولى يخافون".

ويشار الى ان زلزال مدمر قبل أكثر من اسبوعين ضرب سوريا ومناطق في تركيا مما أدى لسقوط اكثر من 50 الف قتيل في سوريا وتركيا .