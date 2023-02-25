الذكرى الثامنة عشر للاستشهادي المجاهد عبد الله بدران

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 10 يونيو 1983م، كانت قرية دير الغصون بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسها عبد الله سعيد بدران لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومةـ وقد تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس القرية وتفوق في دراسته، ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة لدراسة اللغة العربية وآدابها بمعدل الامتياز.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا لصفوف حركة الجهاد الإسلامي إيماناً منه بصوابية المنهج. والتحق بصفوف سرايا القدس، حيث تتلمذ على يد الشهيد القائد شفيق عبد الغني وتعلَّم منه العمل بسرية وكتمان، وعمل ضمن وحدة الاستطلاع لسرايا القدس في رصد تحركات الجيش الصهيوني، حيث كان الكتمان الذي تميز به سببًا في اختياره ضمن وحد الاستشهاديين التابعة للسرايا.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 25 فبراير عام 2005م، كان فارسنا قد تجهز لتنفيذ عمليته البطولية التي قررتها قيادة سرايا القدس فانطلق بحزامه الناسف نحو مدينة تل أبيب المحتلة، مخترقًا التحصينات الأمنية الصهيونية شاقاً الطريق نحو هدفه بملهى "سيتيج" وقام بتفجير جسده الطاهر في جموع الصهاينة لتتناثر الأشلاء ويعترف العدو بمقتل 5 صهاينة وإصابة أكثر من 50 آخرين.