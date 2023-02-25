سعر الدجاج المستورد في مصر يثير الجدل

أثارت أنباء تحدثت عن استيراد كمية كبيرة من الدجاج المجمد من البرازيل بدون أحشاء ب3 جنيهات ليتم بيعها بسعر يبدأ من 96 جنيها للمواطنين ، وهو ما نفاه عضو شعبة المستوردين .

وقال سيد النوواي، عضو شعبة المستوردين، وأحد مستوردي اللحوم من الأسواق الخارجية، إن مصر تستورد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بدون أحشاء، من البرازيل سنويا وتدخل الأسواق وما يتم الحديث عن من اسعار عار عن الصحة، وأن سعر الاستيراد 96 جنيها كأقل سعر ويباع للمستهلك بـ105 جنيهات ويصل إلى 130 جنيها خاصة مع ارتفاع سعر السوق ووصول كيلو البانيه لأكثر من 200 جنيه.

وأوضح عضو شعبة المستوردين، إلى أن سعر اللحوم المستوردة يتفاوت بين تاجر وآخر حسب فترة إخراج المنتجات للبيع، فإذا كان لا يمكن تخزينها لأكثر من شهرين، فإن السعر يكون منخفض وإذا كان تصلح للتخزين حتى 6 أشهر فأكثر تكون مرتفعة السعر.

ونشر عدد من المواطنين أسعار الدواجن المجمدة بدون أحشاء، على السوشيال ميديا بأنها بسعر 3 جنيهات للكيلو على منصة علي بابا للتجارة العالمية.