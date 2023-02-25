أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 25-2-2023

يحرص الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في فلسطين، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة منهم ويبحثون عنها باستمرار.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم أسعار الذهب في فلسطين وكافة التغييرات التي تطرأ عليها، نتيجة للتغيرات المتلاحقة في أسعار الدولار والشيكل في السوق المحلية والعالمية.

وجاءت أسعار بيع الذهب في الأسواق كما يلي:

عيار الذهب السعر بالشيكل

- أسعار الذهب عيار24 213.70 شيكل

- سعر الذهب عيار22 195.89 شيكل

- اسعار الذهب عيار21 186.99 شيكل

- اسعار الذهب عيار 18 160.28 شيكل

- سعر الذهب عيار 14 124.66 شيكل

- سعر الذهب عيار 12 106.85 شيكل

- أسعار أوقية الذهب 6,646 شيكل

- أسعار جنيه الذهب 1,496 شيكل

- أسعار كيلو الذهب 213,698 شيكل