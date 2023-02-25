هزتان أرضيتان تضربان محافظات نينوى وأربيل شمالي العراق

سجلت محافظتا نينوى وأربيل شمالي العراق، فجر اليوم السبت 25/2/2023، هزتين أرضيتين جديدتين، وفقا لما سجلتها هيئة الأنواء العامة للرصد الجوي والزلزالي.

وزارة النقل العراقية، بينت أن الهزة الأرضية التي ضربت محافظة نينوى وقعت الساعة 02:25 فجرا بتوقيت العراق، على بعد 8.5 كم شرقي قضاء الحضر من محافظة نينوى، وشعر بها سكان محافظات نينوى وأربيل ودهوك بشكل متفاوت، ولم ترد أية أنباء عن وقوع خسائر تذكر.

وأشار البيان إلى، وقوع هزة أرضية ثانية الساعة 03:09 فجرا بوقيت العراق، على بعد 22 كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل.

وطالبت هيئة الأنواء المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة.