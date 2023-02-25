السديس يدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى

أدان الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ، محاولات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة المساس بمقدسات المسلمين في المسجد الأقصى المبارك.

واستنكر الشيخ السديس خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة ، في خطبة يوم الجمعة، اعتداءات قوات الاحتلال على أهل ومجاوري المسجد الأقصى.

وعبر السديس عن رفضه التام والقاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، أو الإساءة للشريعة الإسلامية الغرَّاء، معتبرا التصرف الأرعن والإساءة المتعمدة للقرآن الكريم هو "إساءة وتعدٍّ واستفزاز لمشاعر مليار مسلم في شتى بقاع الأرض".

وقال الشيخ السديس، إن الحملات الممنهجة المتكررة في التعدي على كتاب رب العالمين، هو إرهاب مرفوض، ولا يزيد المسلمين إلا تمسكا بالقرآن الكريم حفظا وعملا، قولا وفعلا.