عمليات إطلاق نار متواصلة في مناطق متفرقة بالضفة والاحتلال يغلق عدة حواجز

سجلت عدد من المفترقات والمعابر والحواجز في الضفة المحتلة صباح اليوم السبت 25/2/2023 ، عمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال، الذي زعم أنها مرت دون تسجيل أي إصابات .

مصادر عبرية أعلنت اليوم عن تسجيل إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شميش" قضاء القدس دون تسجيل إصابات"

في حين أعلنت مصادر عبرية أن الاحتلال أغلق المفرق القريب من مستوطنتي "حومش وشافي شمرون" شمال غرب نابلس بعد عملية إطلاق نار استهدفت قواته .

وقرر الاحتلال إغلاق بوابة صرة جيت الواصل بين قلقيلية ونابلس في كلا الاتجاهين.

ويشار إلى أن عمليات إطلاق النار من قبل المقاومين لكتيبة جنين ونابلس وعرين الأسود ارتفعت وتيرتها للانتقام لدماء الشهداء في نابلس والتي راح ضحيتها 11 مواطناً .