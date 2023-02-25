لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأدانت اللجنة العنف الصهيوني الشديد في نابلس الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم رجل مسن وقاصر، وجرح 100 فلسطيني".

وعبرت عن قلقها العميق إزاء ما أسمته بـ" دوامة العنف المتزايدة" والخسائر في أرواح المدنيين وخاصة الفلسطينيين الآخذة في التزايد".

وشددت اللجنة على ضرورة العمل على مساءلة الاحتلال عن جميع السياسات والتدابير غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وفي ذات الإطار، رحبت بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر.