ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ51 ألفاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أمس الجمعة، إلى نحو 51 ألف ضحية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد": "إن الزلزال أسفر عن وفاة 44 ألفا و218 شخصا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ".

وأشارت "آفاد"، إلى تسجيل 9 آلاف و136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط/ فبراير الجاري.

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528 ألفا و146 شخصا.

وفي سوريا، بلغت الحصيلة الأخيرة لضحايا الزلزال والهزات الارتدادية 6760 متوزعين على 2234 قتيل في مناطق سيطرة النظام السوري، من ضمنهم 5 في الزلزال الجديد 20 شباط/ فبراير.

وأفادت مصادر طبية سورية: "بوجود آلاف المصابين في زلزال سوريا بينهم المئات بحالات حرجة".

جدير ذكره أنه في الـ6 من شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سورية، تبعه آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في جنوب تركيا، إضافةً لوجود دمار هائل في المباني والبنية التحتية.