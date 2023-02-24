القائد النخالة يعزي بشهداء نابلس وجنين ويؤكد أن دماؤهم ستثمر نصراً قادماً لشعبنا

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، واجب التعزية والمواساة لعوائل الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس وجنين بالضفة المحتلة.

وعزّى الأمين العام عائلتي الشهيدين المجاهدين في سرايا القدس قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر، والقائد حسام اسليم، مشيداً بدورهما الجهادي المشهود في إشعال ثورة الاشتباك والتصدي لقوات العدو، والذي توج بارتقائهما شهيدين على طريق القدس إلى جانب كوكبة من الفلسطينيين.

كما هاتف القائد النخالة، عائلة الشهيد المجاهد محمد أبو صباح، معزياً ومباركاً باستشهاده والتحاقه بقافلة شهداء كتيبة جنين الذين يمثلون عنواناً ملهماً للتضحية والعطاء على امتداد الساحات.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء، أن حركة الجهاد الإسلامي تقف إلى جانب عوائل الشهداء، ولن تتخلى عن دورها الرسالي في الوفاء لتضحيات أبنائهم والسير على خطاهم حتى تحقيق وصاياهم في الحرية والعدالة لشعبنا وأمتنا.