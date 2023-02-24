ضربة قاسمة.. ضباط كبــــار بجيش الاحتلال يوقعون على عريضة لرفض الخدمة العسكرية

أفادت قناة "كان" العبرية، أمس الجمعة، بأن أكثر من 100 ضابط وجندي من ما يسمى بـ"تشكيلة العمليات الخاصة" بقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وقعوا على عريضة تؤكد رفضهم للخدمة، في حال تم تمرير " الانقلاب القضائي".

ووفقاً للقناة العبرية، فمن بين الموقعين ضباط يحملون رتب عليا، من رتبة مقدم حتى لواء في جيش الاحتلال الصهيوني، ما يدلل على وجود خلل وانقسام في المنظومة الأمنية الصهيونية.

وكتب الضباط والجنود بالعريضة :"هذه لحظة طوارئ" وحذروا أنه لو استمرت الحكومة في المصادقة على “الانقلاب القضائي” بالكنيست، فإنهم سيتوقفون عن الخدمة في تشكيلة العمليات الخاصة، ولن يلتزموا إذا تم استعداؤهم لتأدية خدمة الاحتياط.

و من جهتها، حذرت القناة الـ13 العبرية من أن هناك خشية في جيش الاحتلال من اتساع رفض الخدمة في أوساط جنود الاحتياط وتحديداً في سلاح الطيران.

وفي الإطار، سمح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية للاحتلال "الموساد" لعناصره بالمشاركة في الاحتجاجات على انقلاب نتنياهو القضائي.

ويُشار إلى أنه صادق الكنيست "الإسرائيلي"، الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على عدة قوانين جديدة من ضمن خطة الإصلاحات القضائية التي تقودها "حكومة نتنياهو".