ضباط و جنود في جيش الاحتلال يوقعون على عريضة برفض الخدمة العسكرية

أفادت قناة "كان" العبرية اليوم الجمعة بأن أكثر من 100 ضابط وجندي من تشكيلة العمليات الخاصة بقوات الاحتياط في جيش الاحتلال، وقعوا على عريضة تؤكد رفضهم للخدمة، في حال تم تمرير " الانقلاب القضائي".

ووفقاً للقناة العبرية، فمن بين الموقعين ضباط يحملون رتب عليا، من رتبة مقدم حتى لواء.

وكتب الضباط والجنود بالعريضة "هذه لحظة طوارئ" وحذروا أنه لو استمرت الحكومة في المصادقة على “الانقلاب القضائي” بالكنيست، فإنهم سيتوقفون عن الخدمة في تشكيلة العمليات الخاصة، ولن يلتزموا إذا تم استعداؤهم لتأدية خدمة الاحتياط.

و من جهتها حذرت القناة العبرية الـ 13 من أن هناك خشية في جيش الاحتلال من اتساع رفض الخدمة في أوساط جنود الاحتياط وتحديداً في سلاح الطيران.

كما سمح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية للاحتلال "الموساد" لعناصره بالمشاركة في الاحتجاجات على انقلاب نتنياهو القضائي.

و صادق الكنيست "الإسرائيلي" يوم الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية على عدة قوانين جديدة من ضمن خطة الإصلاحات القضائية التي تقودها "حكومة نتنياهو".