مسؤول في "الشاباك": نتعامل مع رقم خيالي من محاولات تنفيذ عمليات فدائية

قال رئيس جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك"، رونين بار: "إن الشاباك والجيش يعتقل أكثر من 3000 فلسطيني في العام".

و أوضح بار بأن حجم العمل المقاوم، وعدد محاولات تنفيذ الهجمات النضالية، التي يتعين على “الشاباك” بشكل خاص، والأنظمة الأمنية ​​بشكل عام التعامل معها وإحباطها "فلكي".

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد استعرض بار خلال لقاء شارك فيه آخر التطورات الأمنية في الكيان، والخوف من التصعيد وإحباط مئات الهجمات الكبيرة، من بينها عمليات تفجير عبوات، وعمليات إطلاق نار وخطف، وذلك خلال لقاء مغلق بمؤتمر رؤساء الأجهزة الأمنية للعدو.