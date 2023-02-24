رئيس "الشاباك": نتعامل مع رقم خيالي من محاولات تنفيذ عمليات فدائية..!

قال رئيس ما يسمى بـ"جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، رونين بار، مساء أمس الجمعة:"إن "الشاباك" والجيش يعتقل أكثر من 3000 فلسطيني في العام الواحد".

وكشف بار في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت العبري، بأن حجم العمل المقاوم، وعدد محاولات تنفيذ الهجمات النضالية، التي يتعين على “الشاباك” بشكل خاص، والمنظومة الصهيونية الأمنية ​​بشكل عام التعامل معها وإحباطها "فلكي".

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد استعرض بار خلال لقاء شارك فيه آخر التطورات الأمنية في الكيان، والخوف من التصعيد وإحباط مئات الهجمات الكبيرة، من بينها عمليات تفجير عبوات، وعمليات إطلاق نار وخطف، وذلك خلال لقاء مغلق بمؤتمر رؤساء الأجهزة الأمنية للعدو.