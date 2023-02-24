مجلة أمريكية: إيتمار بن غفير "وزير الفوضى في "إسرائيل"

قالت الكاتبة في مجلة "نيويوركر" الأمريكية، روث مارغاليت؛ إن الوزير اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، بنى حياته المهنية على الاستفزاز.

ولفتت الكاتبة في مقال لها نُشر على موقع المجلة، بأن "وزير الأمن القومي" في حكومة نتنياهو، سيشرف على ما يسميه أحد المسؤولين "الجيش الخاص".

وجاء فيه، أن بن غير لطالما نظر إلى مائير كاهانا، مؤسس حركة كاخ، على أنه قدوة، ومصدره الأيديولوجي، بعد انتقل أن إلى إسرائيل ودخل الكنيست، ورأى فكرة "دولة يهودية ديمقراطية" هو مجرد "هراء".

وذكرت مارغاليت في مقالها بأن بن غفير، البالغ من العمر 46 سنة، أدين بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، وجمع سجلا إجراميّا لفترة طويلة.