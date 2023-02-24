كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس و مجموعات أمجد الفاخوري تنظم مهرجاناً تأبينياً للشهداء في جنين

نظمت كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس ومجموعات امجد الفاخوري التابعة لكتاب شهداء الأقصى في بلدة جبع جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، مهرجانا تأبينيا لشهداء عز الدين حمامرة وامجد خليلية الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال .

وشارك في المهرجان عدد كبير من مقاتلين كتيبة جبع ومجموعات الفاخوري بظهورهم الأول بشكل كبير إذ تحتوي على عشرات المقاتلين وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة وفعاليات جنين وذوو الشهداء.

وأقيم المهرجان في مدرسة البنين في البلدة حيث القى القيادي مهدي الشرقاوي كلمة الجهاد وابو خليل كلمة كتيبة جبع