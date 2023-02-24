طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة الأسبوع القادم

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ السبت، ويسود جو شديد الاعتدال في ساعات النهار ومشمس في معظم الأوقات، و مع ساعات المساء تميل الأجواء للبرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية العالية الرياح تكون شرقية خفيفة.

أما الأحد فيكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو شديد الاعتدال نهاراً، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو العشرة درجات مئوية، وتصل الحرارة في المناطق الجبلية العالية الى نحو العشرين مئوية وقد تزيد، بينما يسود جواً مائلاً للبرودة ليلاً.

و يكون الجو معتدلاً الاثنين، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو العشرة درجات مئوية وتسود أجواء شديدة الاعتدال في ساعات النهار، و في المناطق الغورية يكون الجو حاراً وصيفياً الى حد كبير. مع المساء يسود جو بارد نسبي. الثلاثاء

و يبقى الجو معتدلاً يوم الثلاثاء، و يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء أكثر من ربيعية وأقل من صيفية بقليل الجو سيكون معتدلاً في الجبال وحاراً نسبياً لمثل هذا الوقت من العام في المناطق السهلية وحار في المناطق الغورية ليلاً تنخفض الحرارة ويقتصر الجو البارد نسبي على المناطق الجبلية.

أما الأربعاء، فيكون الجو صافياً، و يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو معتدل نهاراً ودافئاً الى أكبر حد ومشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة. ومع ساعات المساء والليل يعود الجو ليميل للبرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.