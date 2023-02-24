خبير يتوقع حدوث زلازل في الأول من شهر مارس المقبل

توقع خبير في الزلازل، حدوث زلازل في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، محذرا من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك سيكون حرجاً.

وقال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة على حسابه على تويتر، إن هناك احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك، واصفاً إياه بأنه "سيكون حرجاً".

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس الواقع بزلزل آخر هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

وكان العالم الهولندي، قد نشر، الاثنين المنصرم، تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: "قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 شباط /فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22". وعلّق بالقول: "نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها".