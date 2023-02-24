بالصور دمشق: تكريم خريجي الجامعات في ظلال الذكرى السنوية الثالثة لمعركة (بأس الصادقين)

نظمت رابطة فلسطين الطلابية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، عصر اليوم الجمعة، مهرجاناً تكريمياً لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، تحت شعار (الشباب المقاوم نبض الأمة)، وذلك بمسرح مدينة الشباب في دمشق.

وجاء المهرجان في الذكرى السنوية الثالثة لمعركة (بأس الصادقين)، التي ارتقى فيها كوكبة من أبناء سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهم الشهيد محمد الناعم في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والشهيدان محمد سليم سليم وزياد منصور، اللذين ارتقيا في عدوان إسرائيلي طال دمشق.

وحضر المهرجان ذوو الشهيدين سليم ومنصور، إلى جانب لفيف من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبرزهم عضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي، ومسؤول الساحة السورية م. خالد خالد، والقيادي رسمي أبو عيسى، ومسؤول لجنة النقابات د. ضرار الكوسى، والجريح الوافد من قطاع غزة نائل البريم.

وعُرِض خلال المهرجان، فيديو عن سيرة ومسيرة الشهداء الناعم، سليم ومنصور، أعقبه تكريم ذويهم.

كما تم تكريم الطلبة الخريجين، وسط أجواء من البهجة والسرور.

















