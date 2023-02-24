عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق شرق خان يونس خلال تظاهرة منددة للمجرزة "الإسرائيلية" في نابلس و تضامنية مع أهالي الضفة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، وصول إصابتين من شرق جباليا الى المستشفى الاندونيسي أحدهما إصابة حرجة في الوجه.

وحسب المصادر المحلية، فقد أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق بينهم عدد من الصحفيين، جراء استهداف الاحتلال للمشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين شرق خانيونس.

وأفادت باصابة شاب وصفت جراحه بالخطيرة أصيب بقنبلة غاز في الرأس في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.