مصلحة سجن مجدو تهدد بفرض عقوبات جديدة على الأسرى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الجمعة، أن إدارة سجن مجدو هددت الأسرى بفرض عقوبات جديده بحقهم.

وقالت الهيئة في تصريحات صحفية، إن التهديدات من قبل إدارة سجن مجدو هي جزء من العقوبات المتواصلة بحق الأسرى للتضيق عليهم.

وأضافت أن إدارة السجن فرضت عقوبات على الأسرى تتعلق بالكنتين والتنقلات الجماعية التفتيشان الاستفزازية وسحب الأدوات الكهربائية، مشيرة إلى أن عصيان الأسرى سيبقى مستمر كما أعلنوا عنها مسبقًا، للتمرد على قوانين إدارة السجون.

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن حراك الأسرى مستمرٌّ ولا خيار لديها إلا المواجهة المطلقة، لهزيمة إدارة السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة الأسيرة اليوم الجمعة، في بيان صحفي إن حراكها لمواجهة حملة الحقد التي يقودها أحمق التلال علينا ومن ورائه حكومة الاحتلال المتعطشة لدمائنا مستمرٌّ، مشددا أنه لا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة، حتى ترغيم أنوفهم بوحل الهزيمة، ولن تمر هجمتهم بأي حال.