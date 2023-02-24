شؤون الأسرى: حالة من التوتر تسود أجواء سجن النقب

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنّ حالة من التوتر تسود أجواء سجن النقب بعد إعلان إدارة السجن عن عقوبات جديدة بحق الأسرى.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات العصيان الأولية، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن "نفحة"، بـإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى "الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

وكان الأسرى في سجن "نفحة" قد شرعوا الأسبوع الماضي بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السجون على قطع المياه الساخنة عنهم، كما أقدم أحد السجانين خلال ما يسمى "الفحص الأمني" على استفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات "بن غفير"، الأمر الذي أدى لحالة من التوتر في السجن.

يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد صرحت في بيان سابق، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.