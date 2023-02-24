عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أصيب نحو 17 مواطنًا بالاختناق بالغاز وإصابتان بقنابل الغاز في الكتف واليد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي شرق رام الله، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رمون.

وقال مصادر محلية، إن مواطنا أصيب بالرصاص "المطاطي" في يده، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب بالضرب على وجهه ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.

يتبع..