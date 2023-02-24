عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى أكثر من 70 ألف مصلٍ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر، المقدسية، إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأوضحت أن آلاف المواطنين خرجوا عقب انتهاء الصلاة في مسيرة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس يوم الأربعاء المنصرم.