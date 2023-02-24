بالصور القيادي شهاب: ما لم تحققه المقاومة اليوم ستحققه غدًا بمزيد من القتال والدفاع عن القدس أولوية

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، ظهر اليوم الجمعة 24-2-2023، أن الدفاع عن القدس على رأس برامجنا وأولوياتنا.

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة للحركة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة انطلاقا من مسجد طارق بن زياد نصرة لمدينة نابلس والقدس المحتلة.

وقال القيادي شهاب خلال تصريحات صحفية أمام الحشود التي احتشدت دعماً لنابلس والمقاومة بالضفة : "ما لم تحققه المقاومة اليوم ستحققه غدًا بمزيد من القتال والتضحيات".

وعمت مسيرات حاشدة مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ندد المشاركون بعدوان الاحتلال وجرائمه بحق المقاومين والمواطنين العزل في مدينة نابلس، مطالبين المقاومة بالرد على هذه الجرائم.

وكانت دعت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، جماهير شعبنا بجميع محافظات قطاع غزة للمشاركة في الوقفات الإسنادية التضامنية مع مدينة أهلنا بمدينة نابلس، تحت عنوان: "نابلس مقاومة مستمرة"، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24/2/2023 بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة.









