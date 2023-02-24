مستوطنون يقيمون مقبرة على أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت

أقام مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الجمعة، مقبرة على أراضي مواطني بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة المحتلة.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي:"إن مستوطني مستوطنة "علي زهاف"، استولوا على مساحة من أراضي المواطنين وقاموا بتسييجها واستحدثوا مقبرة لدفن موتاهم على حساب ممتلكات المواطنين، في المنطقة الشمالية من البلدة وتعرف بمنطقة بلاط ركوبا (خلة القمح)".

وأضاف ناجي:" أن المنطقة تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي من اقتلاع لمئات أشجار الزيتون وتجريف لمساحات واسعه من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني".



