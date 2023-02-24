اليونايتد يهزم برشلونة بهدفين لواحد

ألحق فريق مانشستر يونايتد الهزيمة، بغريمه برشلونة بهدفين مقابل واحد على أرض "أولد ترافورد" في إياب الـ"بلاي أوف"، بالغاً بذلك ثمن نهائي الدوري الأوروبي .

وجاء هذا الفوز، من خلال تقدمه أولا عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء تسبب بها البرتغالي برونو فيرنانديز بعد مخالفة ارتكبها ضد أليكس بالدي.

كما تمكن اليونايتد من إدراك التعادل بهدف سجله البرازيلي فيريد عند الدقيقة 47 بتسديدة جميلة من على حدود جزاء الخصم، قبل أن يقتنص مواطنه أنتوني هدفا ثانيا منح به الفوز "للشياطين الحمر" في الدقيقة 73.

ويُشار إلى أنه كان اليونايتد قد عاد من أرض "الكامب نو" متعادلا بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب، ليبلغ الدور القادم بفضل تفوقه بمجموع المباراتين (4-3)، ويُرسل برشلونة رسميا إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدير ذكره أنه تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور ذاته أيضا كل من، روما الإيطالي الذي انتصر على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين، ويونيون برلين الألماني الفائز على إياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف لواحد.