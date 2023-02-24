صحيفة عبرية: خلافات بين سموتريتش وجالانت تداخل بالصلاحيات يعقد الأمر..!

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، وقوع خلاف بين وزير مالية الاحتلال بتسأليل سموتريتش ووزير الحرب يوآف جالنت حول حجم الموازنات.

جاء ذلك في أعقاب اتفاق الصلاحيات بين وزير المالية سموتريتش الذي دخل وزارة الحرب ووزير حرب الاحتلال الذي خضع لوزير المالية الذي هدده بعدم اقرار حصته من الميزانية.

وقال معلق الشؤون العسكرية للصحيفة يديعوت أحرونوت :"حصل جالانت وزير الجيش على 68 مليار شيكل سنوياً على مدار 5 سنوات، بدل 59 التي كانت في السابق، والتي ستخصص للاستعداد لمهاجمة ايران ومعالجة ازمة الكادر البشري في الجيش".

وأضاف سموتريتش: "ومقابل ذلك حصل وزير المالية على صلاحيات أكثر مما وقع عليه في الاتفاقيات الائتلافية مع نتنياهو بخصوص السيطرة على وحدة "منسق أعمال الحكومة" في الضفة الغربية، و"الإدارة المدنية"، والقدرة على تنفيذ مخططه في منطقة "سي" في الضفة الغربية ".

من جانبه، قال رافيف دروكر من القناة 13 العبرية: "حول تداخل الصلاحيات في وزارة جيش الاحتلال، أن الأمر معقد جداً من الناحية العملية".

وأضاف دروكر :"؛ أن السبب في هذا التعقيد أن هناك تضارب في القرارات التي ستصدر عن الاطراف الداخلة في هذه المعادلة السياسية العسكرية المعقدة التي تحصل لأول مرة في طريقة تعامل حكومة نتنياهو مع الضفة الغربية، بما يشبه (الضم الصغير)".