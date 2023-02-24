حركة الجهاد الإسلامي تدعو للمشاركة في الوقفات الإسنادية مع أهلنا بمدينة نابلس

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بجميع محافظات قطاع غزة، اليوم الجمعة 24-2-2023، للمشاركة في الوقفات الإسنادية التضامنية مع مدينة أهلنا بمدينة نابلس، تحت عنوان: نابلس مقاومة مستمرة..

وأوضحت الحركة في بيان مقتضب أن الوقفات الإسنادية، ستنظم اليوم الجمعة الموافق 24/2/2023 بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة، في كل من المناطق التالية

🛑 ( إقليم الشمال)

أمام مسجد طارق بن زياد

🛑 (إقليم غزة )

أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة ٠٠

🛑 (إقليم الوسطى)

أمام مسجد الرحمن بالبريج

🛑 ( إقليم خانيونس)

أمام المسجد الكبير

🛑 (إقليم رفح)

أمام مسجد العودة