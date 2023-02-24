تحت عنوان: نابلس مقاومة مستمرة..

حركة الجهاد الإسلامي تدعو للمشاركة في الوقفات الإسنادية مع أهلنا بمدينة نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:33 ص
24 فبراير 2023
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بجميع محافظات قطاع غزة، اليوم الجمعة 24-2-2023،  للمشاركة في الوقفات الإسنادية التضامنية مع مدينة أهلنا بمدينة نابلس، تحت عنوان: نابلس مقاومة مستمرة..

وأوضحت الحركة في بيان مقتضب أن الوقفات الإسنادية، ستنظم اليوم الجمعة الموافق 24/2/2023 بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة، في كل من المناطق التالية
🛑 ( إقليم الشمال)
أمام مسجد طارق بن زياد

🛑 (إقليم غزة )
أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة ٠٠

🛑 (إقليم الوسطى)
أمام مسجد الرحمن بالبريج

🛑 ( إقليم خانيونس)
أمام المسجد الكبير

🛑 (إقليم رفح)
أمام مسجد العودة

 

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