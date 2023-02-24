الموافقة على بناء أكثر من 7000 بيت استيطاني في الضفة المحتلة

وافق ما يسمى بـ"المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط والبناء" خلال يومين على بناء أكثر من 7000 بيت استيطاني في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة هأرتس العبرية، عن "المجلس الصهيوني للتخطيط والبناء" موافقته على بناء حوالي 4000 بيت، وسبق ذلك بالأمس الموافقة على بناء حوالي 3000 بيت، وبذلك يصبح العدد 7000 بيت.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تمت الموافقة على عدد من البيوت الإستيطانية أكثر مما تمت الموافقة عليه طوال العام الماضي أو العام الذي قبله.

ولفتت إلى أن بعض خطط البناء جاءت لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة حالياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.